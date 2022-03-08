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NEWSru.co.il :: В мире8 марта 2022 г., 13:45

ООН: Украину покинули более 2 млн беженцев, около 100 тысяч из них – в России и Беларуси

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По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, по состоянию на 12:00 8 марта, территорию Украины покинули более 2 миллионов беженцев, вынужденных бросать свои дома, оказавшиеся в зоне боевых действий.

Только в Польшу из Украины прибыли уже более 1,2 млн беженцев, в Венгрию – почти 200 тысяч, в Словакию – больше 140 тысяч, в Молдову – свыше 80 тысяч, в Румынию – свыше 80 тысяч, в другие европейские страны – более 200 тысяч.

В то же время, по данным ООН, в Россию и Беларусь прибыли около 100 тысяч беженцев из Украины.

"Поскольку ситуация продолжает развиваться, Украину могут покинуть около 4 млн человек", – заявляют в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

Организация уточняет, что право на свободное передвижение в пределах Шенгенской зоны означает, что в Европейском союзе очень мало пограничного контроля, поэтому данные о прибытии в Венгрию, Польшу и Словакию отражают только пересечение границы в этих странах, но, по оценкам ООН, большое количество людей переехало в другие страны.

Кроме того, УВКПЧ ООН не учитывает лиц из приграничных стран, выезжающих из Украины и возвращающихся домой.

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