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NEWSru.co.il :: В мире8 мая 2021 г., 07:15

Германия открыла границы для израильских туристов

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Германия открыла границы для израильских туристов

Правительство Германии исключило Израиль из списка стран, прибытие граждан которых разрешено только по гуманитарным соображениям.

С субботы, 8 мая, граждане Израиля могут попасть в Германию вне зависимости от прохождения вакцинации, без необходимости в карантине.

На текущий момент требованием доступа в Германию для израильтян является предъявление отрицательной проверки на коронавирус перед вылетом и через два дня после прилета. В дальнейшем планируется освободить от проверок тех, кто вакцинировался или переболел.

Великобритания также включила Израиль в "зеленый" список стран и территорий, жители которых смогут въезжать без необходимости в карантине, начиная с 17 мая. В список также вошли Португалия, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Исландия, Фарерские острова, Гибралтар, Фолклендские острова и Бруней.


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// NEWSru.co.il // В мире // 07 мая 2021
Великобритания откроет границы для вакцинированных туристов из Израиля
 

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