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NEWSru.co.il :: В мире8 мая 2022 г., 08:22

Администрация Луганской области сообщает о десятках погибших в результате российского авиаудара по школе

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Администрация Луганской области сообщает о десятках погибших в результате российского авиаудара по школе

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале сообщил, что в результате авиаудара российской армии по зданию школы в Белогоровке, по предварительным данным, погибли 60 человек.

По словам Гайдая, авиаудар был нанесен 7 мая в 16:37. Пострадали здания школы и дома культуры, в которых укрывались люди.

В течение четырех часов сотрудники ГСЧС Украины тушили пожар, затем был начат разбор завалов. Были найдены тела двоих погибших. Около 30 человек спасли, семеро из них были ранены. Но, по оценкам спасателей, под завалами остаются тела примерно 60 человек.


Гайдай заявляет, что среди погибших есть дети.

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