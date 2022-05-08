Супруга президента США Джилл Байден с необъявленным визитом посетила Украину

Первая леди США Джилл Байден в воскресенье, 8 мая, посетила Украину. В Ужгороде она встретилась с женой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил сайт телеканала CNN.

Согласно этому источнику, встреча проходила в бывшей школе, переоборудованной под центр для беженцев. Для Елены Зеленской это было первое публичное появление после вторжения России.

Власти Украины передают, что визит первой леди США не анонсировался и держался в максимальной тайне, "по понятным причинам".