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NEWSru.co.il :: В мире8 мая 2022 г., 22:13

Супруга президента США Джилл Байден с необъявленным визитом посетила Украину

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Джилл Байден и Елена Зеленская

Первая леди США Джилл Байден в воскресенье, 8 мая, посетила Украину. В Ужгороде она встретилась с женой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил сайт телеканала CNN.

Согласно этому источнику, встреча проходила в бывшей школе, переоборудованной под центр для беженцев. Для Елены Зеленской это было первое публичное появление после вторжения России.

Власти Украины передают, что визит первой леди США не анонсировался и держался в максимальной тайне, "по понятным причинам".


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