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NEWSru.co.il :: В мире8 мая 2022 г., 08:35

Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли не менее 225 детей

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Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли не менее 225 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 8 мая, 74-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 225 детей, 413 несовершеннолетних получили ранения.

7 мая в результате обстрела российскими военными населенного пункта Приволье Северодонецкого района Луганской области погибли два мальчика 11 и 14 лет, при этом две девочки 8 и 12 лет получили ранения.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 98, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 42, Запорожской – 28, Сумской – 17, Киеве – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.


Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1635 учебных заведений, 126 из них разрушены полностью.

Судя по всему, в отчете генпрокуратуры РФ пока не учтены пострадавшие и погибшие в результате авиаудара по школе в Белогоровке Луганской области.

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// NEWSru.co.il // В мире // 08 мая 2022
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