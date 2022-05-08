Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли не менее 225 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 8 мая, 74-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 225 детей, 413 несовершеннолетних получили ранения.

7 мая в результате обстрела российскими военными населенного пункта Приволье Северодонецкого района Луганской области погибли два мальчика 11 и 14 лет, при этом две девочки 8 и 12 лет получили ранения.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 98, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 42, Запорожской – 28, Сумской – 17, Киеве – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1635 учебных заведений, 126 из них разрушены полностью.

Судя по всему, в отчете генпрокуратуры РФ пока не учтены пострадавшие и погибшие в результате авиаудара по школе в Белогоровке Луганской области.