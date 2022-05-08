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NEWSru.co.il :: В мире8 мая 2022 г., 17:34

В Бильбао произошла потасовка между болельщиками израильской команды и местными фанатами

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В Бильбао произошла потасовка между болельщиками израильской команды и местными фанатами

В испанском городе Бильбао произошла потасовка между фанатами израильской баскетбольной команды "Апоэль" (Холон) и местными спортивными фанатами.

Сайт N12 опубликовал видео, на котором можно увидеть, как две группы фанатов бросают в друг друга тяжелые предметы прямо на улице города.

Инцидент произошел недалеко от стадиона, на котором должен был состояться очередной матч с участием "Апоэля".


14-й канал израильского телевидения в своем "твиттере" утверждает, что мотивом нападения на болельщиков израильской команды был антисемитизм.

Отметим, что 6 мая израильская команда проиграла в полуфинале Лиги чемпионов ФИБА испанскому клубу "Тенерифе" со счетом 71:78.

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