Одесса подверглась очередному ракетному обстрелу, одна из ракет попала в жилой дом

Вечером в воскресенье, 8 мая, Одесса подверглась ракетному обстрелу. УНИАН со ссылкой на оперативное командование "Юг" сообщает, что в сторону города были запущены три ракеты, одна из которых была сбита силами ПВО, две другие упали в жилых районах.

Согласно этому сообщению, одна из ракет попала в жилой дом, жильцы которого были эвакуированы, поэтому человеческих жертв удалось избежать.

Вторая ракета разрушила зону отдыха.

Украинские военные передали, что ракеты были выпущены с самолетов со стороны Черного моря.

Всего за день 8 мая, по данным главы Одесской областной военной администрации Максима Марченко, украинские ПВО сбили четыре ракеты. В Болградском районе была разрушена электрическая подстанция, в шести населенных пунктах нет света.