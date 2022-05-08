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NEWSru.co.il :: В мире8 мая 2022 г., 22:25

Одесса подверглась очередному ракетному обстрелу, одна из ракет попала в жилой дом

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Одесса. 3 апреля 2022 года

Вечером в воскресенье, 8 мая, Одесса подверглась ракетному обстрелу. УНИАН со ссылкой на оперативное командование "Юг" сообщает, что в сторону города были запущены три ракеты, одна из которых была сбита силами ПВО, две другие упали в жилых районах.

Согласно этому сообщению, одна из ракет попала в жилой дом, жильцы которого были эвакуированы, поэтому человеческих жертв удалось избежать.


Вторая ракета разрушила зону отдыха.

Украинские военные передали, что ракеты были выпущены с самолетов со стороны Черного моря.

Всего за день 8 мая, по данным главы Одесской областной военной администрации Максима Марченко, украинские ПВО сбили четыре ракеты. В Болградском районе была разрушена электрическая подстанция, в шести населенных пунктах нет света.

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