Бои в районе острова Змеиный: украинские и российские военные сообщают о значительных потерях противника
В субботу, 7 мая, у берегов острова Змеиный украинские военные уничтожили два российских десантно-штурмовых катера типа "Раптор" и десантный катер типа "Серна" с зенитно-ракетным комплексом "Тор". Еще один "Раптор" существенно повредили, сообщает в Facebook оперативное командование "Юг" украинской армии.
Для нанесения удары были применены беспилотные летательные аппараты "Байрактар-ТБ2", сказано в сообщении.
Сообщается, что в ходе этих атак были убиты 46 российских военных.
Российская сторона эту информацию не комментирует. Накануне министерство обороны РФ заявляло, что в районе острова Змеиной были сбиты в воздухе украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2", в также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер "Станислав".
Эти сведения не комментировались украинской стороной.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
Генштаб ВСУ: линия фронта за сутки не изменилась. МО РФ: поражены 42 места скопления украинских сил