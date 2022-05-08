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NEWSru.co.il :: В мире8 мая 2022 г., 05:58

Бои в районе острова Змеиный: украинские и российские военные сообщают о значительных потерях противника

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Бои в районе острова Змеиный: украинские и российские военные сообщают о значительных потерях противника

В субботу, 7 мая, у берегов острова Змеиный украинские военные уничтожили два российских десантно-штурмовых катера типа "Раптор" и десантный катер типа "Серна" с зенитно-ракетным комплексом "Тор". Еще один "Раптор" существенно повредили, сообщает в Facebook оперативное командование "Юг" украинской армии.

Для нанесения удары были применены беспилотные летательные аппараты "Байрактар-ТБ2", сказано в сообщении.


Сообщается, что в ходе этих атак были убиты 46 российских военных.

Российская сторона эту информацию не комментирует. Накануне министерство обороны РФ заявляло, что в районе острова Змеиной были сбиты в воздухе украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2", в также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер "Станислав".

Эти сведения не комментировались украинской стороной.

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