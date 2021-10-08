Лауреаты Нобелевской премии мира 2021 года: журналисты Мария Ресса и Дмитрий Муратов

В пятницу, 8 октября, в Осло Нобелевский комитет объявил лауреата Нобелевской премии мира.

Премия присуждена Марии Ресса (58, Филиппины-США) и Дмитрию Муратову (59, Россия) "за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".

Мария Ангелита Ресса, американская журналистка филиппинского происхождения, является основателем издания Rappler.

Дмитрий Муратов является главным редактором издания "Новая газета". Комментируя присуждение ему премии, он сказал, что эта премия "не его, а газеты". Часть средств Муратов пообещал перечислить в фонд "Круг добра".

Отметим, что Дмитрий Муратов стал первым после распада СССР россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. Во времена СССР эту премию получали правозащитник Андрей Сахаров (1975) и первый президент СССР Михаил Горбачев (1990). Мария Ресса – первая филиппинка, удостоенная Нобелевской премии мира.

Журналисты несколько раз в прошлом удостаивались Нобелевской премии мира. В 1911 году ее получил австрийский журналист и пацифист еврейского происхождения Альфред Фрид – основатель журнала Die Friedens-Warte. В 1935 году премия была присуждена Карлу фон Осецкому – немецкому журналисту польского происхождения, пацифисту и антифашисту (на момент присуждения премии он находился в концлагере, умер в 1938 году от туберкулеза).

11 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

В прошлом году Нобелевская премия мира была присуждена Всемирной продовольственной программе (WFP) "за ее усилия по борьбе с голодом, за ее вклад в улучшение условий для мира в районах, затронутых конфликтом, и за то, что она выступила в качестве движущей силы в усилиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликта".

Лауреаты Нобелевской премии 2021 года

Медицина и физиология. Дэвид Джулиус (65, США) и Ардем Патапутян (43, США) "за открытие рецепторов температуры и осязания".

Химия. Бенджамин Лист (53, Германия) и Дэвид Макмиллан (53, Великобритания-США) "за развитие асимметричного органокатализа".

Литература. Абдулразак Гурна (73, Танзания-Великобритания) "за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

Премия мира. Мария Ресса (58, Филиппины-США) и Дмитрий Муратов (59, Россия) "за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".