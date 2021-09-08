Уточнены данные об обстоятельствах гибели главы МЧС РФ Зиничева и режиссера Мельника

Глава МЧС Евгений Зиничев и режиссер Александр Мельник погибли на водопаде Китабо-Орон (Большой Иркиндинский водопад), который расположен на охраняемой территории, в западной части Путоранского заповедника, сообщают РБК и RTVi.

Ранее была распространена официальная версия, согласно которой Зиничев погиб погиб во время межведомственных учений, спасая кинорежиссёра Александра Мельника.

По информации сайта "Тайга.Инфо", глава МЧС Евгений Зиничев погиб на озере Лама в районе заповедного плато Путорана в Красноярском крае, в 120 км от Норильска. По словам собеседника издания, Лама – "местная достопримечательность", на которую регулярно возят высокопоставленных гостей. Озеро находится в северо-западной части плато Путорана.

Режиссер Александр Мельник ранее уже снимал на плато Путорана (где находится водопад Китабо-Орон) художественный фильм "Территория". Фильм по книге Олега Куваева повествует об открытии огромного месторождения золота на крайнем Северо-Востоке СССР. Мельник также участвовал в работе полярной станции в море Лаптевых и гидрологических экспедициях в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Отметим, что в СМИ есть разные версии гибели Зиничева и Мельника. В некоторых публикациях говорится, что Мельник пытался удержать падающего Зиничева и сорвался сам.

Утром 8 сентября министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал армии Евгений Зиничев погиб во время межведомственных учений, передает РИА Новости.

МЧС России заявляет, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что Зиничев погиб, пытаясь спасти оператора, который тоже погиб. "Зиничев приехал в город Дудинка вместе с губернатором Красноярского края Александром Уссом, чтобы проверить, как строится новая пожарная часть. Как написала в своем телеграм-канале Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT, чья съемочная группа присутствовала месте происшествия, министр вместе с оператором стояли на краю обрыва, оператор поскользнулся и упал в воду, Зиничев бросился, чтобы его спасти, но разбился о выступающий камень, оператор тоже погиб", – говорится в сообщении РИА Новости.

Позже выяснилось, что погиб не оператор, а известный кинорежиссёр Александр Мельник.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил экономический факультет и факультет финансы и кредит Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности. В 2016 году был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Вскоре после ухода с этой должности был назначен заместителем директора ФСБ России. С 2018 года возглавлял МЧС России.

В 2020 году Станислав Белковский в эфире радио "Свобода" говорил: "Евгений Зиничев вообще в последнее время становится, мне кажется, претендентом на роль либерального преемника президента".