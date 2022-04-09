Жертвами обстрела в Краматорске стали более 50 человек, свыше 100 получили ранения

Число погибших в результате обстрела вокзала в украинском Краматорске возросло до 52. Более ста человек (по данным на утро 9 апреля – 109) получили ранения.

В пятницу, 8 апреля, российские военные обстреляли железнодорожный вокзал города Краматорск Донецкой области. Ракета попала во временный зал ожидания, где находились сотни людей, ожидавших эвакуационного поезда.

Как сообщил отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, на момент обстрела на вокзале находились около 4000 человек, в основном женщины, дети и старики, которые ждали эвакуационного поезда.

Минобороны США заявило, что Россия применила баллистическую ракету малой дальности для удара по железнодорожной станции Краматорска. Пентагон полагает, что это ракета SS-21 Scarab. SS-21 – это название, используемое в классификации NATO для типа ракет, которые в бывших советских республиках известны как "Точка-У".

"Мы не верим в заявление россиян, что они непричастны к обстрелу", - заявил представитель Пентагона.

Независимые расследователи также неоднократно фиксировали обстрелы со стороны России именно этим типом ракет.

Однако российское минобороны отрицает причастность россиян к обстрелу вокзала в Краматорске, утверждая, что "Точка-У" стоит на вооружении украинской армии, а Россия якобы еще в 2019 году отказалась от использования этих ракет. Начальник национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что "в районе вокзала, по которому был нанесен удар ракетой "Точка-У", местные власти заблаговременно собрали людей под предлогом эвакуации".

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении рассказал о пострадавших в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске и призвал Евросоюз расширить санкции против России.

"Как и массовые убийства в Буче, как и многие другие военные преступления России, ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно состоится", - заявил Зеленский.