В субботу, 9 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в своем "твиттере" сообщило посольство Украины в Великобританиии, опубликовав фотографию Джонсона и Зеленского за столом переговоров.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Сибига подтвердил УНИАН, что визит Бориса Джонсона в Киев начался с встречи с президентом Владимиром Зеленским, проходящей с глазу на глаз.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что разговор Джонсона и Зеленского был "очень насыщенным и конструктивным".

На Даунинг-стрит говорят, что британский премьер лично встречается с Зеленским, "чтобы показать свою солидарность с народом Украины".

Лидеры "обсудят долгосрочную поддержку Украины Британией, а премьер-министр объявит о новом пакете финансовой и военной помощи", - добавили в офисе Джонсона, анонсируя встречу, сообщает ВВС.

Накануне Джонсон заявил, что после "бесстыдного" ракетного удара по вокзалу в Краматорске он принял решение поставить Украине дополнительное вооружение.

В частности, речь идет о противовоздушных и противотанковых системах

В последний раз Джонсон приезжал в Киев перед российским вторжением – 1 февраля. Тогда он провел переговоры с Владимиром Зеленским в Мариинском дворце в Киеве.