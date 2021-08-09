В понедельник, 9 августа, стало известно, что сегодня утром в возрасте 91 года в Москве умер правозащитник Сергей Ковалев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Виктор Шендерович.

Сергей Ковалев. Краткая биография

Родился 2 марта 1930 года в городке Середина-Буда (Сумская область, Украина, СССР) в семье железнодорожника. В 1932 году его семья переехала под Москву, в посёлок Подлипки.

В 1954 году окончил биологический факультет МГУ. Биофизик, занимался изучением клеточных мембран, специалист в области нейронных сетей.

Жил и работал в Москве. Опубликовал более 60 научных работ; в 1964 году получил ученую степень кандидата биологических наук. В 1964-1969 годах работал в МГУ заведующим отделом математических методов в биологии межфакультетской лаборатории.

Ковалёв начал заниматься общественной деятельностью с середины 1950-х годов. В 1966 году организовал в Институте биофизики сбор подписей под обращением в президиум Верховного совета СССР в защиту Синявского и Даниэля, которые были осуждены за ст. 70 ("антисоветская пропаганда") за публикацию своих художественных произведений за границей. С 1968 года стал активным участником движения в защиту прав человека в СССР. В 1969 году был уволен с должности заведующего отделом математических методов в биологии межфакультетской лаборатории МГУ. В мае 1969 года вошёл в состав "Инициативной группы защиты прав человека в СССР" – первой независимой правозащитной общественной ассоциации в стране. С 1971 года один из ведущих участников издания "Хроники текущих событий" – машинописного информационного бюллетеня советских правозащитников.

28 декабря 1974 года Ковалёв был арестован по обвинению в "антисоветской агитации и пропаганде". В декабре 1975 года суд в Вильнюсе приговорил его к 7 годам лишения свободы и 3 годам ссылки. Срок отбывал в колонии строгого режима "Пермь-36" и в Чистопольской тюрьме; в ссылку был отправлен в Магаданскую область. По отбытии срока ссылки поселился в городе Калинине (Тверь). В Москву вернулся в 1987 году. До 1990 года работал в Институте проблем передачи информации АН СССР.

В 1994-1995 годах был уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.

В начале Первой чеченской войны Ковалёв выступал с резкой критикой политики властей России, касающейся вооружённого конфликта в Чечне.

Был председателем Российского историко-просветительского и правозащитного общества "Мемориал", президентом организации "Институт прав человека".

Был одним из учредителей движения "Выбор России" и партии "Демократический выбор России" (ДВР). До 2001 года – член политсовета ДВР.

В 1996-2003 годы – член Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

На выборах в декабре 2003 года баллотировался в Государственную Думу по региональному списку Российской демократической партии "Яблоко" в Санкт-Петербурге. Партия "Яблоко" не преодолела пятипроцентный барьер и не прошла в состав Государственной Думы.

28 сентября 2006 года Ковалёв вступил в партию "Яблоко". 29 сентября 2006 года избран сопредседателем "правозащитной фракции" партии "Яблоко".

10 августа 2008 года осудил позицию российского руководства в грузино-южноосетинском конфликте.

В марте 2010 года подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти".

В марте 2014 года подписал обращение против политики российской власти в Крыму.

Умер 9 августа 2021 года в Москве.