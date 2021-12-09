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NEWSru.co.il :: В мире9 декабря 2021 г., 23:49

После видеоконференции с Путиным Байден полтора часа беседовал в Зеленским

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После видеоконференции с Путиным Байден полтора часа беседовал в Зеленским

В четверг, 9 ноября, состоялся телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Президент Украины в своем "твиттере" написал, что беседа продолжалась полтора часа.

"Завершился полуторачасовой разговор с Джо Байденом. Президент США ознакомил меня с содержанием его беседы с Владимиром Путиным. Также мы обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине", - написал Зеленский на украинском и по-английски.

Накануне, рассказывая журналистам о своей беседе с Путиным, Байден сказал, что разговор шел в том числе и о ситуации на российско-украинской границе. "Не было никаких резких слов. Все было очень вежливо, но я дал понять: если он действительно вторгнется в Украину, у этого будут серьезные последствия", - сказал Байден СМИ, но при этом президент заявил, что Белый дом не рассматривает возможность отправки американских военных в Украину".


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Более двух часов продолжалась видеоконференция между Байденом и Путиным
 

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