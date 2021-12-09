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NEWSru.co.il :: В мире9 декабря 2021 г., 15:57

Непривитым от коронавируса австрийцам грозит штраф в 3600 евро

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Непривитым от коронавируса австрийцам грозит штраф в 3600 евро

В министерстве здравоохранения Австрии заявили, что отказ от вакцинации грозит гражданам штрафом в размере 3600 евро.

Закон об обязательной вакцинации может вступить в стране в силу с 1 февраля 2022 года. Закон будет распространяться на всех жителей Австрии старше 14 лет, не имеющих противопоказаний против вакцинации.


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// NEWSru.co.il // Здоровье // 01 декабря 2021
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