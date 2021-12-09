Непривитым от коронавируса австрийцам грозит штраф в 3600 евро
В министерстве здравоохранения Австрии заявили, что отказ от вакцинации грозит гражданам штрафом в размере 3600 евро.
Закон об обязательной вакцинации может вступить в стране в силу с 1 февраля 2022 года. Закон будет распространяться на всех жителей Австрии старше 14 лет, не имеющих противопоказаний против вакцинации.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 01 декабря 2021
Председатель Еврокомиссии заявила о необходимости рассмотреть вариант обязательной вакцинации против коронавируса
Председатель Еврокомиссии заявила о необходимости рассмотреть вариант обязательной вакцинации против коронавируса