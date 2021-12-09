Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
15 - 18°
Эйлат:
15 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире9 декабря 2021 г., 18:37

За время на посту премьер-министра Великобритании у Бориса Джонсона родился второй ребенок

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Кэрри Джонсон

В четверг, 9 ноября, в одной из лондонских клиник появилась на свет дочь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщил телеканал CNN.

Девочка стала вторым ребенком Бориса и Кэрри Джонсон. Их первенец, Уилфред, родился в апреле 2020 года.

"И у мамы, и у дочери все хорошо. Пара хотела бы поблагодарить блестящую бригаду NHS, которая вела беременность и роды, за их заботу и поддержку", - заявила пресс-секретарь супругов Джонсон.

Кэрри Джонсон объявила о своей беременности в своем Instagram в июле 2021 года, она также сообщила, что несколькими месяцами ранее предыдущая беременность закончилась выкидышем.


У Бориса Джонсона четверо взрослых детей от его второго брака, с адвокатом Мариной Уилер. Пара развелась в 2020 году после 25 лет совместной жизни. В первом браке с Аллегрой Мостин-Оуэн детей не было.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 02 декабря 2021
Британский премьер сломал Ханукию
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23:49 После видеоконференции с Путиным Байден полтора часа беседовал в Зеленским
18:37 За время на посту премьер-министра Великобритании у Бориса Джонсона родился второй ребенок
16:06 В Польше ищут девочку из Ирака, потерявшуюся при переходе границы
15:57 Непривитым от коронавируса австрийцам грозит штраф в 3600 евро
12:11 Верховный суд России отказался рассекречивать сотрудников НКВД, участвовавших в репрессиях
11:47 Британские медики извлекли из анального отверстия коллекционера противотанковый снаряд
10:15 Новая Зеландия анонсировала полный запрет на продажу сигарет
10:10 Нидерланды намерены выкупить у Ротшильдов "Знаменосца" Рембрандта
09:35 Falcon 9 вывел на орбиту астрофизическую лабораторию IXPE
21:06 Канада и Великобритания присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине
Загрузка...