За время на посту премьер-министра Великобритании у Бориса Джонсона родился второй ребенок

В четверг, 9 ноября, в одной из лондонских клиник появилась на свет дочь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщил телеканал CNN.

Девочка стала вторым ребенком Бориса и Кэрри Джонсон. Их первенец, Уилфред, родился в апреле 2020 года.

"И у мамы, и у дочери все хорошо. Пара хотела бы поблагодарить блестящую бригаду NHS, которая вела беременность и роды, за их заботу и поддержку", - заявила пресс-секретарь супругов Джонсон.

Кэрри Джонсон объявила о своей беременности в своем Instagram в июле 2021 года, она также сообщила, что несколькими месяцами ранее предыдущая беременность закончилась выкидышем.

У Бориса Джонсона четверо взрослых детей от его второго брака, с адвокатом Мариной Уилер. Пара развелась в 2020 году после 25 лет совместной жизни. В первом браке с Аллегрой Мостин-Оуэн детей не было.