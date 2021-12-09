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NEWSru.co.il :: В мире9 декабря 2021 г., 09:35

Falcon 9 вывел на орбиту астрофизическую лабораторию IXPE

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Falcon 9 вывел на орбиту астрофизическую лабораторию IXPE

В ночь на 9 декабря с космодрома на мысе Канаверал во Флориде был осуществлен запуск ракеты-носителя Falcon 9 с астрофизической лабораторией Imaging X-ray Polarimetry Explorer на борту. Ее задача – изучение устройства Вселенной.

Масса лаборатории составляет всего 330 килограмм, в то время как полезная нагрузка ракеты составляет около 14 тонн. Особенность запуска в том, что ракете предстоит совершить сложный маневр на орбите. После этого Falcon 9 совершит приземление на платформе в Атлантическом океане.

IXPE занимается слежением за рентгеновским излучением. Это приблизит ученых к пониманию природы черных дыр, квазаров, пульсаров и ядер галактик. Миссия рассчитана на два года. Высота орбиты лаборатории составит 540 километров.


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