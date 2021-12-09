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NEWSru.co.il :: В мире9 декабря 2021 г., 16:06

В Польше ищут девочку из Ирака, потерявшуюся при переходе границы

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В Польше ищут девочку из Ирака, потерявшуюся при переходе границы

На востоке Польши продолжается поисковая операция, чтобы найти четырехлетнюю Айлин, которая потеряла родителей в ночь на 6 декабря, когда группа иракских беженцев попыталась пересечь белорусско-польскую границу.

Они смогли проникнуть на территорию ЕС, и родители, которые очень устали, попросили кого-то из членов группы взять девочку на руки. Тут на месте появились польские пограничники, и иракцы разбежались. Родителей оттеснили обратно в Беларусь, девочка осталась на другой стороне.

Отец и мать заявляют, что сразу известили пограничников о пропаже дочери, но те не отреагировали. Позже их командование сообщило, что на подконтрольной пограничной охране территории детей не обнаружено. Пропустить поисковиков в закрытую зону власти отказываются.


"Это бесчеловечно. Пропал ребенок. Температура упала до -12, а людей, которые готовы искать Айлин, не пропускают в зону, где она, скорее всего и находится", - говорит координатор участвующих в поисках неправительственных организаций Марыся Злонкевич.

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