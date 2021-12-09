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NEWSru.co.il :: В мире9 декабря 2021 г., 10:10

Нидерланды намерены выкупить у Ротшильдов "Знаменосца" Рембрандта

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Нидерланды намерены выкупить у Ротшильдов "Знаменосца" Рембрандта

Правительство Нидерландов обратилось в парламент за разрешением приобрести автопортрет Рембрандта "Знаменосец". Картина, занимающая важное место в голландской истории и культуре была написана в 1636 году.

30-летний художник изобразил себя знаменосцем армии Нидерландов времени закончившейся в 1648 году Восьмидесятилетней войны, в ходе которой восставшие против владычества Габсбургов Соединенные провинции обрели независимость.

Правительство сообщило, что готово выделить на приобретение полотна 150 миллионов евро. Еще 10 миллионов предоставит амстердамский Rijksmuseum, 15 миллионов – фонд Рембрандта.


С 1844 года картина принадлежит французской ветви дома Ротшильдов. Правительство Франции объявило ее национальным достоянием, но отказалось от права на покупку, разрешив выставить полотно на открытую продажу.

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