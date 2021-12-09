Верховный суд России отказался рассекречивать сотрудников НКВД, участвовавших в репрессиях
Верховный суд России отверг иск историка Сергея Прудовского, требовавшего снять гриф секретности с имен и должностей сотрудников НКВД СССР, участвовавших в Большом терроре - сталинских репрессиях.
Иск требовал признать незаконными фрагменты указа президента Владимира Путина, объявляющие данные о сотрудниках контрразведки государственной тайной. На этот указ ссылаются сотрудники архивов, отказываясь предоставлять документы.
"Суд отказал в удовлетворении иска о признании недействующими пунктов Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне", - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы суда. Чем мотивирован вердикт, не сообщается.
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