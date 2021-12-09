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NEWSru.co.il :: В мире9 декабря 2021 г., 11:47

Британские медики извлекли из анального отверстия коллекционера противотанковый снаряд

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Образцы противотанковых снарядов калибром 57 мм Королевская больница Глостера

Полиция и армейские саперы были несколько дней назад вызваны в Королевскую больницу британского Глостера после того, как туда поступил пациент с застрявшим в анальном отверстии противотанковым снарядом калибром 57 миллиметров.

Мужчина, имя которого не называется, рассказал, что является давним коллекционером военных сувениров. По его словам, он споткнулся и неудачно упал прямо на артиллерийский снаряд Второй мировой войны.

Пресс-служба медицинского учреждения сообщила, что инородное тело было извлечено со всеми необходимыми предосторожностями. Пациент был выписан домой, как ожидается, он полностью восстановится.

Полиция опубликовала заявление, в котором говорится, что снаряд не представлял опасности для окружающих, сообщает издание Indian Express.

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