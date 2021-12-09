Новая Зеландия анонсировала полный запрет на продажу сигарет

Правительство Новой Зеландии объявило о намерении ввести полный запрет на продажу сигарет и другой табачной продукции на территории страны

На текущий момент продажа табачной продукции в Новой Зеландии разрешена только лицам старше 18 лет. По словам министра здравоохранения Айеши Верал, с 2027 года возраст запрета будет каждый год повышаться на год вплоть до введения полного запрета.

Таким образом, дети 2009 года рождения и младше никогда не дорастут до возраста, в котором они смогли бы легально приобрести сигареты.

Также планируется резко ограничить количество мест, имеющих право на продажу сигарет, и уровень никотина в табачной продукции.