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NEWSru.co.il :: В мире9 декабря 2021 г., 10:15

Новая Зеландия анонсировала полный запрет на продажу сигарет

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Новая Зеландия анонсировала полный запрет на продажу сигарет

Правительство Новой Зеландии объявило о намерении ввести полный запрет на продажу сигарет и другой табачной продукции на территории страны

На текущий момент продажа табачной продукции в Новой Зеландии разрешена только лицам старше 18 лет. По словам министра здравоохранения Айеши Верал, с 2027 года возраст запрета будет каждый год повышаться на год вплоть до введения полного запрета.

Таким образом, дети 2009 года рождения и младше никогда не дорастут до возраста, в котором они смогли бы легально приобрести сигареты.


Также планируется резко ограничить количество мест, имеющих право на продажу сигарет, и уровень никотина в табачной продукции.

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