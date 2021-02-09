Два государства и туманность будущего Голанcких высот: госсекретарь США представил новую политику на Ближнем Востоке

Государственный секретарь США Энтони Блинкен дал интервью телекомпании CNN, в ходе которого, помимо прочего, прокомментировал вопрос о суверенитете на Голанских высотах.

"С практической точки зрения, в настоящий момент, эта территория важна для безопасности Израиля", – сказал госсекретарь США. А затем добавил: "В то же время, юридические вопросы, касающиеся принадлежности той или иной территории являются более сложными. Ответить на них можно лишь со временем, в зависимости от ситуации в Сирии. Мы еще очень далеки от этого момента". По оценке Блинкена, на данном этапе режим Башара Асада и присутствие в Сирии проиранских вооруженных формирований создают ощутимую угрозу безопасности Израиля.

Госсекретарь отметил, что администрация Джо Байдена приветствует соглашения между Израилем и арабскими странами. "Всякий раз, когда Израиль нормализует отношения с кем-либо из своих соседей, это положительно влияет на жизнь израильтян, на жизнь всех народов региона. В то же время, это не означает, что проблемы отношений между Израилем и палестинцами чудесным образом исчезнут. Они остаются на повестке дня, мы должны участвовать в этом процессе, но, прежде всего, в этом процессе должны участвовать заинтересованные стороны", – сказал Блинкен. Он заявил, что администрация Байдена однозначно поддерживает модель урегулирования конфликта между Израилем и палестинскими арабами, основанную на принципе двух государств. "Это единственная модель, которая может позволить Израилю существовать как еврейскому государству и может дать палестинцам возможность создать свое государство, на что они имеют право", – заявил глава внешнеполитического ведомства США.

Блинкен также подчеркнул, что администрация Байдена признает Иерусалим в качестве столицы государства Израиль, и в ее намерения не входит возвращать посольство в Тель-Авив.

Говоря об иранской тематике, Блинкен заявил: "Если Иран возобновит соблюдение обязательств по ядерному соглашению, мы сделаем то же самое, а затем будем работать вместе с нашими союзниками над достижением нового более длительного и прочного соглашения, которое будет содержать решение некоторых дополнительных вопросов, таких как ракетная программа Ирана и дестабилизирующие шаги иранского режима в регионе".

Отвечая на вопрос о том, почему президент Байден до сих пор не позвонил премьер-министру Биньямину Нетаниягу, Блинкен ответил: "Я убежден, что у них будет возможность поговорить в ближайшее время".





