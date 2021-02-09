Иерусалим:
14 - 20°
Тель-Авив:
15 - 24°
Эйлат:
14 - 25°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире9 февраля 2021 г., 14:31

"Закрытое небо": сотни израильтян не могут вернуться домой из России

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Закрытое небо": сотни израильтян не могут вернуться домой из России

Не менее 500 граждан Израиля, вылетевших в Россию до 26 января, в связи с прекращением авиасообщения не могут вернуться домой. Среди них – семьи с детьми, пожилые люди, граждане, у которых в Израиле есть зависящие от них родственники.

В связи с пандемией коронавируса 26 января в Израиле был "герметично" закрыт аэропорт имени Бен-Гуриона. Позже "закрытие неба" продлили до 20 февраля.

Попасть домой граждане Израиля могут только с разрешения специальной комиссии, созданной для рассмотрения исключительных случаев. Проблема заключается в том, что даже при получении разрешения комиссии, возвращение в Израиль для сотен людей остается невозможным – из-за отсутствия вывозных рейсов из России.


Напомним, авиакомпания "Исраэйр" осуществляет вывозные рейсы из Франкфурта, однако логистика такого возвращения домой является крайне сложной, а сам процесс – дорогостоящим. Вывозных рейсов мало, на них быстро заканчиваются билеты, а людям, которые не находятся в Германии, необходимо совместить авиарейс во Франкфурт (напомним, въезд для израильтян на территорию Германии закрыт в связи с пандемией коронавируса) с рейсом в Тель-Авив.

Израильтянин Александр Цирин, вылетевший в Москву в командировку перед закрытием аэропорта, объяснил нашей редакции, что билеты на рейсы "Исраэйра" заканчиваются раньше, чем приходят ответы от комиссии, а тем, кому удалось купить билеты, зачастую приходится проводить в аэропорту больше суток, чтобы попасть на рейс в Израиль. Цирин рассказывает, что многие из израильтян, которые выбрали этот способ возвращения домой, в итоге прилетели в Тель-Авив без багажа, поскольку рейсы осуществляют разные компании, а во Франкфурте нельзя выйти из транзитной зоны, чтобы забрать багаж.

По словам Александра, в группах в соцсетях, где собрались застрявшие в России израильтяне, нарастает обида и отчаяние. Израильтяне намерены выйти на демонстрацию к посольству Израиля в Москве и требовать дать им возможность вернуться домой, как дали такую возможность гражданам Израиля, которые находятся в Европе и в США.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 08 февраля 2021
"Эль-Алю" разрешили осуществлять вывозные рейсы из США
// NEWSru.co.il // В Израиле // 05 февраля 2021
Правительство Израиля одобрило прекращение авиасообщения до 20 февраля

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:46 Бруно Давид в интервью Le Figaro: "Мы все еще можем избежать шестого массового вымирания"
14:31 "Закрытое небо": сотни израильтян не могут вернуться домой из России
10:51 Умер знаменитый французский сценарист Жан-Клод Каррьер, получивший "Оскар" в 29 лет
07:39 Два государства и туманность будущего Голанcких высот: госсекретарь США представил новую политику на Ближнем Востоке
07:27 Старейшая жительница Европы накануне 117-летия победила коронавирус
00:44 В Германии охраннику лагеря Заксенхаузен предъявлены обвинения в пособничестве массовым убийствам
18:52 Швеция, Польша и Германия объявили о высылке российских дипломатов
15:47 Вице-премьер РФ Голикова: в 2020 году смертность в России возросла почти на 18% по сравнению с 2019 годом
15:41 "Деятели культуры" призвали вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь
14:29 США вернутся в Совет ООН по правам человека
...