"Закрытое небо": сотни израильтян не могут вернуться домой из России

Не менее 500 граждан Израиля, вылетевших в Россию до 26 января, в связи с прекращением авиасообщения не могут вернуться домой. Среди них – семьи с детьми, пожилые люди, граждане, у которых в Израиле есть зависящие от них родственники.

В связи с пандемией коронавируса 26 января в Израиле был "герметично" закрыт аэропорт имени Бен-Гуриона. Позже "закрытие неба" продлили до 20 февраля.

Попасть домой граждане Израиля могут только с разрешения специальной комиссии, созданной для рассмотрения исключительных случаев. Проблема заключается в том, что даже при получении разрешения комиссии, возвращение в Израиль для сотен людей остается невозможным – из-за отсутствия вывозных рейсов из России.

Напомним, авиакомпания "Исраэйр" осуществляет вывозные рейсы из Франкфурта, однако логистика такого возвращения домой является крайне сложной, а сам процесс – дорогостоящим. Вывозных рейсов мало, на них быстро заканчиваются билеты, а людям, которые не находятся в Германии, необходимо совместить авиарейс во Франкфурт (напомним, въезд для израильтян на территорию Германии закрыт в связи с пандемией коронавируса) с рейсом в Тель-Авив.

Израильтянин Александр Цирин, вылетевший в Москву в командировку перед закрытием аэропорта, объяснил нашей редакции, что билеты на рейсы "Исраэйра" заканчиваются раньше, чем приходят ответы от комиссии, а тем, кому удалось купить билеты, зачастую приходится проводить в аэропорту больше суток, чтобы попасть на рейс в Израиль. Цирин рассказывает, что многие из израильтян, которые выбрали этот способ возвращения домой, в итоге прилетели в Тель-Авив без багажа, поскольку рейсы осуществляют разные компании, а во Франкфурте нельзя выйти из транзитной зоны, чтобы забрать багаж.

По словам Александра, в группах в соцсетях, где собрались застрявшие в России израильтяне, нарастает обида и отчаяние. Израильтяне намерены выйти на демонстрацию к посольству Израиля в Москве и требовать дать им возможность вернуться домой, как дали такую возможность гражданам Израиля, которые находятся в Европе и в США.