Арестован бывший глава КНБ Казахстана, представители Назарбаева опровергают сообщения о бегстве

Власти Казахстана прилагают значительные усилия для того, чтобы ограничить объем информации, поступающей из охваченной беспорядками страны и создать выгодную им информационную картину.

По официальным данным, задержаны около 5800 участников беспорядков и мародеров. Власти заявляют, что среди арестованных – иностранцы. Погибли 40 человек, около 1500 ранены. Среди погибших - двое детей: 4-летняя девочка и 11-летний мальчик. Дети подростки также есть среди раненых.

Как сообщается, полиция при поддержке введенных в Казахстан по просьбе властей российских "миротворцев" установила контроль над правительственными зданиями. Обстановка на улицах постепенно успокаивается. На всей территории Казахстана действует режим чрезвычайного положения, войска имеют право стрелять без предупреждения.

Пресс-секретарь бывшего президента Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай опроверг сообщения о том, что Назарбаев покинул страну. Он также сообщил, что бывший глава государства сам передал преемнику Касым-Жомарту Токаеву руководство советом национальной безопасности.

Укибай подчеркнул, что Назарбаев сохраняет титул "Елбасы" - отца нации. "Беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны", сказал он, добавив, что прошлый и нынешний президент всегда были по одну сторону баррикад.

В то же время арестован один из ближайших соратников Назарбаева – глава комитета национальной безопасности Карим Масимов. Об этом сообщает BBC. В прошлом он занимал посты премьер-министра и главы администрации президента. Его подозревают в государственной измене.

По версии властей, именно он мог стоять как за подготовкой радикальных боевиков в отдаленных районах страны, так и за снятием охраны с правительственных и стратегических объектов, что сделало возможным их захват участниками беспорядков. Никаких подробностей расследования не приводится.