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NEWSru.co.il :: В мире9 января 2022 г., 22:04

Пожар в многоэтажном доме в Нью-Йорке: погибли не менее 19 человек

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Пожар в многоэтажном доме в Нью-Йорке: погибли не менее 19 человек

В нью-йоркском районе Бронкс произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Пожару присвоена максимальная, пятая, категория. К тушению огня привлечены 200 пожарных.

По данным ABC, в результате пожара погибли не менее 19 человек, в том числе 9 детей. В общей сложности пострадали более 60 человек, не менее 32 в тяжелом состоянии.

Пожар начался около 11 часов. В выходной день большинство семей находились в полном составе дома. Очаг возгорания, по оценкам пожарных, находился на третьем этаже.


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