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NEWSru.co.il :: В мире9 января 2022 г., 07:50

Пропавшего ребенка вернули в семью через пять месяцев после хаоса в аэропорту Кабула

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Пропавшего ребенка вернули в семью через пять месяцев после хаоса в аэропорту Кабула

В субботу, 8 января, семимесячный Сохаил Ахмади был передан его семье в Кабуле, спустя почти пять месяцев после того, как он пропал без вести во время хаоса в аэропорту на фоне эвакуации американских военных из Афганистана, сообщает агентство Reuters.

19 августа 2021 года Сохаил, которому тогда было два месяца, был передан американскому солдату через забор, чтобы малыша не задавили во время столпотворения. Позже, как выяснили журналисты Reuters, плачущего брошенного ребенка забрал из аэропорта 29-летний таксист Хамид Сафи, который привез его к себе домой и решил растить как собственного сына. У Хамида три дочери, и он мечтал о сыне.


Тем временем родители Сохаила, вместе с его братьями и сестрами, уже были в США, на военной базе в Техасе, куда они были эвакуированы в августе. Его отец, Мирза Али Ахмади, работал охранником американского посольства и опасался, что талибы расправятся с ним и его близкими.

Судя по имеющейся информации, "Талибан" сыграл определенную роль в возвращении Сохаила в семью. Хамид Сафи даже был подвергнут аресту, после чего согласился вернуть ребенка.

Reuters пишет, что Хамид Сафи сам хотел перебраться в Америку. Его брат находится в Калифорнии.

В конечном итоге, Сафи согласился вернуть мальчика его деду в Кабуле. По всей видимости, вскоре ребенка перевезут в США.

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