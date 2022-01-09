Минздрав Казахстана: в ходе беспорядков убиты 164 человека
В воскресенье, 9 января, министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что за время беспорядков (со 2 января) в стране в ходе столкновений и в результате нападений были убиты 164 человека.
Больше всего погибших в Алме-Ате – 103 человека. Также сообщается о погибших в Кызылординской области (21 человек), в Жамбылской области (10 человек), в Алматинской области (8 человек).
МВД Казахстана сообщает о задержании примерно 6000 подозреваемых в причастности к беспорядкам. Ранее сообщалось, что среди задержанных есть иностранцы.
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