Минздрав Казахстана: в ходе беспорядков убиты 164 человека

В воскресенье, 9 января, министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что за время беспорядков (со 2 января) в стране в ходе столкновений и в результате нападений были убиты 164 человека.

Больше всего погибших в Алме-Ате – 103 человека. Также сообщается о погибших в Кызылординской области (21 человек), в Жамбылской области (10 человек), в Алматинской области (8 человек).

МВД Казахстана сообщает о задержании примерно 6000 подозреваемых в причастности к беспорядкам. Ранее сообщалось, что среди задержанных есть иностранцы.