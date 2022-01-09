Известный киргизский музыкант задержан в Алма-Ате, его обвиняют в причастности к беспорядкам

В Казахстане по обвинению в участии в незаконных акциях протеста был задержан популярный киргизский музыкант Викрам Рузахунов. Государственный телеканал "Казахстан" обнародовал видеозапись его признания в том, что ему предложили 90 тысяч тенге (около $200) за участие в протестах в Алма-Ате.

Видеозапись широко разошлась в соцсетях, ее просмотрели около 200 тысяч человек.

Власти Киргизии направили ноту в Казахстан в связи с задержанием Рузахунова. Об этом, как передает агентство "Интерфакс", журналистам сообщил замглавы киргизского правительства, руководитель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев. Он отметил, что задержанный является "добропорядочным гражданином страны, музыкантом, общественником", и выразил сомнение по поводу обоснованности задержания.

К посольству Казахстана в Бишкеке на митинг в поддержку Рузахунова пришли около 20 человек, в основном артисты и музыканты. Они требуют разобраться в ситуации и поскорее вернуть музыканта на родину.

В МВД Киргизии сообщили со ссылкой на родственников, что музыкант часто гастролировал в Алма-Ате. Накануне нового года он был приглашен в город для проведения концертов.