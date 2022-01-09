Иерусалим:
9 - 16°
Тель-Авив:
10 - 18°
Эйлат:
16 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире9 января 2022 г., 10:02

В Алма-Ате в результате обстрела погибла 4-летняя девочка

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Алма-Ате в результате обстрела погибла 4-летняя девочка

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на СМИ Казахстана, в Алма-Ате от пулевых ранений скончалась четырехлетняя девочка. 7 декабря автомобиль, в котором она ехала еще с тремя детьми, был подвергнут обстрелу.

Также сообщается, что в ходе беспорядков в бывшей столице был смертельно ранен 11-летний мальчик, получил ранения 15-летний подросток. Сообщается о десятках убитых, среди которых как участники столкновений, так и случайные прохожие.

Беспорядки в Казахстане начались более недели назад после повышения цен на газ. Манифестации приняли политический характер, одновременно началось мародерство. Власти Казахстана обратились к союзникам с просьбой ввести войска.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:02 В Алма-Ате в результате обстрела погибла 4-летняя девочка
07:50 Пропавшего ребенка вернули в семью через пять месяцев после хаоса в аэропорту Кабула
22:32 Десятки туристов погибли в Пакистане, застряв на горной трассе во время снегопада
22:01 МВД Казахстана объявило, что среди 4400 задержанных участников беспорядков есть иностранцы
21:03 NASA: развернут крупнейший в мире космический телескоп James Webb
18:54 В Алма-Ате "идет зачистка города"; вооруженные люди стреляли под ноги корреспонденту "Дождя"
18:13 17-летний сын ирландской певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой
16:58 В центре Токио вооруженный ножом злоумышленник взял в заложники директора ресторана
16:22 В Эфиопии более 50 человек погибли в результате авиаудара по лагерю беженцев
15:29 Аэропорт Алма-Аты будет закрыт до 10 января
Загрузка...