В Алма-Ате в результате обстрела погибла 4-летняя девочка

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на СМИ Казахстана, в Алма-Ате от пулевых ранений скончалась четырехлетняя девочка. 7 декабря автомобиль, в котором она ехала еще с тремя детьми, был подвергнут обстрелу.

Также сообщается, что в ходе беспорядков в бывшей столице был смертельно ранен 11-летний мальчик, получил ранения 15-летний подросток. Сообщается о десятках убитых, среди которых как участники столкновений, так и случайные прохожие.

Беспорядки в Казахстане начались более недели назад после повышения цен на газ. Манифестации приняли политический характер, одновременно началось мародерство. Власти Казахстана обратились к союзникам с просьбой ввести войска.