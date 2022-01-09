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NEWSru.co.il :: В мире9 января 2022 г., 17:17

В Нигерии бандиты убили более 200 мирных жителей

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В Нигерии бандиты убили более 200 мирных жителей

По меньшей мере 200 человек погибли и 10000 лишились крова в результате атаки вооруженных бандитов на жителей нескольких деревень в Нигерии. Нападение стало "операцией возмездия" за рейды нигерийских военных на базы бандитов.

Представители властей заявляют, что погибших может оказаться больше – несколько десятков человек считаются пропавшими без вести. По словам очевидцев, боевики прибыли на мотоциклах и открыли беспорядочную стрельбу по мирным жителям. Их хижины были подожжены.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что вооруженные силы закупили более совершенное оборудование для слежки за бандитами. Он также выразил уверенность, что бойня – жест отчаяния убийц, которые все четче осознают необратимость наказания.


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