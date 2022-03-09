Ученые тель-авивского Центра Кантора выступили против Путина и искажения Холокоста

8 марта Всемирный еврейский конгресс получил заявление от известных ученых-историков из Тель-Авива, руководителей и сотрудников Центра Кантора. В этом заявлении содержится резкое осуждение военных преступлений России и искажения Холокоста.

Учредителем Центра Кантора, созданного в 2010 году, является бизнесмен и общественный деятель, президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав (Моше) Кантор, считающийся человеком, близким к президенту РФ Владимиру Путину. Сам Кантор с публичными заявлениями в поддержку или с осуждением вторжения российской армии в Украину не выступал.

Однако ученые из Центра Кантора в резкой форме критикуют и Путина лично.

Ниже опубликован текст заявления, под которым стоят следующие имена: профессор Урия Шавит, глава Центра Кантора, профессор Дина Порат, глава и основатель Центра Кантора, доктор Джованни Квер, проектный менеджер Центра Кантора, доктор Карл Йонкер, ученый, медиа директор Центра Кантора.

Это письмо опубликовал на своей странице в Facebook вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин.

ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ

"Заявление исследователей Центра Кантора относительно военных преступлений России и искажения Холокоста

Мы осуждаем неспровоцированную агрессию России и подлые военные преступления, совершенные по указанию Владимира Путина.

Агрессия в фашистском стиле противоречит важным моральным урокам, которые человечество должно было извлечь из периода нацизма, включая неприкосновенность человеческой жизни и суверенность демократических, мирных наций. На руках у Путина – кровь тысяч жертв, включая детей. Его политика является экзистенциальной угрозой мировой демократии, миру и безопасности.

Заявляя, что сегодняшняя Украина, с ее президентом-евреем, является нацистской, Путин еще больше сыплет соль на раны, тривиализируя память о Холокосте. Он полностью дискредитировал ранее взятые на себя обязательства по борьбе с антисемитизмом и поставил себя в ряды печально известной группы людей, искажающих Холокост.

Как люди, изучающие историю, мы знаем, что бывает время для нюансов, но наступает также время говорить начистоту. Итак, мы очень прямолинейны и четко выступаем против военных преступлений, гнета и угроз Путина".