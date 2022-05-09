Создан русскоязычный онлайн-архив российских военных преступлений в Украине

Министерство иностранных дел Украины запустило русскоязычную версию онлайн-архива российских военных преступлений для всей русскоязычной аудитории по всему миру, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Цель онлайн-архива – обеспечить доступ всем общающимся по-русски людям к проверенной информации о зверствах российской армии в Украине и гарантировать привлечение российских военных преступников к ответственности", – говорится в пресс-релизе, обнародованном украинским МИДом.

Данные онлайн-архива постоянно обновляются во взаимодействии с украинскими правоохранительными органами и международными организациями и мониторинговыми миссиями.

На сайте задокументированы военные преступления, совершенные русской армией в Украине за время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года. Преступления поделены на 7 категорий: убийство невинных, нападения на гражданское население или гражданские объекты, разрушение населенных пунктов, заложники и пытки, незаконная депортация, нападение на религию и культуру, изнасилование.

В МИД Украины напомнили, что 9 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представил онлайн-архив российских военных преступлений, созданный министерством иностранных дел Украины вместе с партнерами. "Мы обязательно накажем российских военных преступников за зверства в Украине. Не только исполнителей, но и отдававших приказы командиров и всю вертикаль к военно-политическому руководству РФ. Онлайн-архив гарантирует, что россияне не смогут скрыть от мира правду о своих страшных преступлениях в Украине", – подчеркнул он.

Сайт создан так, чтобы передать читателю хотя бы часть ужасающей атмосферы войны, в которой украинцы живут уже более двух месяцев. Вы можете услышать звуки сирен, увидеть страшные фотографии с места событий и прочитать показания очевидцев.

Онлайн-архив является неотъемлемой частью официального ресурса о войне РФ против Украины.