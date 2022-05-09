Ракета разорвалась на территории еврейского кладбища в Сумской области
Ракета разорвалась на территории старого еврейского кладбища в Глухове Сумской области, причинен ущерб, сообщается в Telegram-канале Объединенной еврейской общины Украины.
В сообщении отмечается, что на этом кладбище сохранилось более 600 надгробных камней, старейший читаемый из которых датируется 1824 годом.
Еврейская община намерена приложить усилия для восстановления пострадавших кладбищенских камней.
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