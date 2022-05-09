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NEWSru.co.il :: В мире9 мая 2022 г., 06:43

Ракета разорвалась на территории еврейского кладбища в Сумской области

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Ракета разорвалась на территории еврейского кладбища в Сумской области

Ракета разорвалась на территории старого еврейского кладбища в Глухове Сумской области, причинен ущерб, сообщается в Telegram-канале Объединенной еврейской общины Украины.

В сообщении отмечается, что на этом кладбище сохранилось более 600 надгробных камней, старейший читаемый из которых датируется 1824 годом.

Еврейская община намерена приложить усилия для восстановления пострадавших кладбищенских камней.


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