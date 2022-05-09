Работники "Ленты.ру" опубликовали антивоенные материалы и объявили, что ищут для себя адвокатов

Утром 9 мая на сайте "Лента.ру" были опубликованы несколько антивоенных материалов. В предисловии к ним говорилось, что их публикация не была согласована с руководством. К 10 часам статьи были с сайта удалены.

Несколько материалов сохранились в веб-архиве. Например, в 08:39 была выложена в общий доступ статья "Россия бросает трупы своих солдат в Украине", она начинается со слов: "Дисклеймер: этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей, другими словами: СРОЧНО ДЕЛАЙ СКРИН, пока не удалили".

"Медиазона" приводит примеры других заголовков: "Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика", "Российская элита больна кумовством и лизоблюдством", "Войной легче прикрыть провалы в экономике. Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть".

Еще под одним материалом была подпись: "За данный перфоманс ответственны: руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" Поляков Егор". Также называется имя редактора этих отделов Александра Мирошникова. "Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище", - говорится в послесловии, которое заканчивается словами: "Не бойтесь! Не молчите! Сопротивляйтесь! Вы не одни, нас много! Будущее за нами! *** войне. Мир Украине!"

"Медиазона" опубликовала комментарии Егора Полякова, который подтверждает, что статьи появились на сайте не в результате "взлома хакеров". "Это было наше осознанное решение, которое было принято относительно давно, но реализовать его быстро не получалось".

"Что касается материалов, то тут все просто. После массовых блокировок в стране почти не осталось медиа, которые можно посмотреть без VPN или думскроллинга в телеге. У нас гигантская аудитория, к чему я в том числе приложил много усилий, поэтому мы с Сашей решили, что такой перфоманс будет единственно верным. Мы отобрали около 40-45 ключевых кейсов/новостей/фактов, которые российские СМИ начали замалчивать после начала войны, расписали их максимально подробно, стараясь не впадать в "пропаганду наоборот", - пишет он.

Сайт РБК обратился к главреду "Ленты.ру" Владимиру Тодорову, но он отказался комментировать случившееся.