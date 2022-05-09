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NEWSru.co.il :: В мире9 мая 2022 г., 12:32

На сайте "Лента.ру" были размещены материалы с осуждением войны и российского руководства

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На сайте "Лента.ру" были размещены материалы с осуждением войны и российского руководства

В ночь на 9 мая содержание некоторых страниц российского информационного сайта "Лента.ру" было заменено на публикации, в которых осуждались действия руководства РФ, развязавшего войну против Украины.

В частности, были размещены материалы: "Войной легче прикрыть провалы в экономике" (Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть), "Россия бросает трупы своих солдат в Украине", "Путинская Россия презирает закон", "Путин оказался главным русофобом мира", "Российские власти запретили журналистам говорить про негатив" и др.

В материалах содержался дисклеймер: "Этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей, другими словами: срочно делай скрин, пока не удалили".


Позже эти статьи были удалены с сайта. Однако они доступны через web.archive.org.

Некоторые СМИ сообщают, что сайт "Лента.ру" был взломан хакерами. Но, судя по публикациям, речь идет об акции протеста некоторых сотрудников редакции. В публикации сказано: "За данный перфоманс ответственны: Руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" Поляков Егор (Передаю привет Марине Дручиной, всей 1246 и Метрогородку!) Редактор отделов "Экономика" и "Среда обитания" Александра Мирошникова. Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище!"

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