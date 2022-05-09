Минобороны РФ задержало публикацию "праздничного" отчета о боевых действиях против Украины

Министерство обороны РФ 9 мая с некоторой задержкой представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 75-й день, называют "военной спецоперацией".

"Традиционно" текст отчета минобороны РФ начинается со слов "высокоточными ракетами". Российская сторона утверждает, что наносит точные удары по объектам военной инфраструктуры Украины, отрицая очевидные факты: зачастую российские ракеты падают на гражданские объекты и жилые дома.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течении ночи уничтожены в районе населенного пункта Попасная два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня "Град", в районе Лисичанска 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, в районе Золотого радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. В районе населенного пункта Арциз Одесской области высокоточными ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 52 района сосредоточения личного состава и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Глухов. Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены восемь пунктов управления, 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также 211 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 350 националистов, выведены из строя 56 единиц военной техники. Также в районе Богодухова уничтожены четыре украинские установки реактивных систем залпового огня "Смерч" и одна пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300. В течение ночи российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три самолёта воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах Иверское и Новодонецкое Донецкой Народной Республики, а также один Су-25 в районе Погоновки Харьковской области. В районе острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два "Байрактар-ТБ2". Кроме того, сбиты в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Шийкова, Гоптовка, Цуповка, Малые и Большие Проходы Харьковской области, Каменка Черкасской области, Брянка и Авдеевка Донецкой Народной Республики, Павловка Луганской Народной Республики. Также в районах населенных пунктов Изюм и Снежковка перехвачены три реактивных снаряда РСЗО "Смерч"", – заявляет минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 160 самолетов, 118 вертолетов, 783 беспилотных летательных аппарата, 299 зенитных ракетных комплексов, 2949 танков и других боевых бронированных машин, 342 установки реактивных систем залпового огня, 1423 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2769 единиц специальной военной автомобильной техники", – сказано в тексте официального заявления минобороны РФ.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ давно не публикует.