Песков заявил, что воздушная часть парада в Москве была отменена из-за погодных условий

Вопреки ожиданиям и анонсам, воздушная часть военного парада в Москве не состоялась. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причиной отмены стали погодные условия (в Москве облачно, временами идет дождь).

Ранее российские СМИ писали о том, что прогноз неблагоприятный, потребуется "разгон облаков".

Ранее министерство обороны РФ заявляло, что 9 мая в небо над Москвой будут подняты 77 самолетов и вертолетов (Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, Ка-52, Ми-26 и др.). Восемь истребителей пролетят в полетном порядке – Z, изобразив латинскую букву, ставшую символом войны России против Украины (в РФ эту войну, развязанную Москвой 24.02.2022, называют "военной спецоперацией"). Всё это демонстрировалось на репетиции парада 7 мая (но тогда на Красной площади не было президента РФ Владимира Путина).

Согласно официальным данным, в пеших расчетах на параде было задействовано около 11 тысяч военнослужащих, состав механизированной колонны насчитывает 131 единицу техники (в 2021 году было 12 тысяч военнослужащих и свыше 190 единиц техники). На Красной площади вновь показывали танки "Прорыв" и "Армата", ракетные комплексы "Искандер", комплексы ПВО С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо" и пусковые установки ракетных комплексов "Ярс".