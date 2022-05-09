"Россия нанесла упреждающий удар агрессорам". Путин на параде в Москве

Президент РФ Владимир Путин выступил на Красной площади в Москве, где 9 мая проходит военный парад.

Путин заявил, что страны NATO "не захотели услышать" российское руководство. По его словам, планировалось вторжение на Донбасс и Крым.

"США и их младшие партнеры" делали ставку на "неонацистов и бандеровцев", сказал российский президент.

"Россия нанесла упреждающий удар агрессорам", – заявил Путин, подчеркнув, что "это было единственно верное решение".

Упомянув погибших в годы войны 1941-1945 годов, Путин вспомнил и о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе (2 мая 2014 года). После чего он объявил минуту молчания.

"Гибель каждого солдата и офицера – горе для всех нас", – заверил Путин.

Далее он сообщил, что 9 мая им был подписан указ о помощи семьям погибших и раненых (в ходе "специальной военной операции" в Украине).

После чего был начат военный парад.

Ни об объявлении войны, ни о всеобщей мобилизации Путин не заявлял.

Данные о параде 09.05.2022

Согласно официальным данным, в пеших расчетах задействовано около 11 тысяч военнослужащих, состав механизированной колонны насчитывает 131 единицу техники (в 2021 году было 12 тысяч военнослужащих и свыше 190 единиц техники).

На Красной площади вновь показывают танки "Прорыв" и "Армата", ракетные комплексы "Искандер", комплексы ПВО С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо" и пусковые установки ракетных комплексов "Ярс".

В небо над Москвой подняты 77 самолетов и вертолетов (Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, Ка-52, Ми-26 и др.). Восемь истребителей пролетели в полетном порядке – Z, изобразив латинскую букву, ставшую символом войны России против Украины (в РФ эту войну, развязанную Москвой 24.02.2022, называют "военной спецоперацией").