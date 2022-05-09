"Россия нанесла упреждающий удар агрессорам". Путин на параде в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступил на Красной площади в Москве, где 9 мая проходит военный парад.
Путин заявил, что страны NATO "не захотели услышать" российское руководство. По его словам, планировалось вторжение на Донбасс и Крым.
"США и их младшие партнеры" делали ставку на "неонацистов и бандеровцев", сказал российский президент.
"Россия нанесла упреждающий удар агрессорам", – заявил Путин, подчеркнув, что "это было единственно верное решение".
Упомянув погибших в годы войны 1941-1945 годов, Путин вспомнил и о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе (2 мая 2014 года). После чего он объявил минуту молчания.
"Гибель каждого солдата и офицера – горе для всех нас", – заверил Путин.
Далее он сообщил, что 9 мая им был подписан указ о помощи семьям погибших и раненых (в ходе "специальной военной операции" в Украине).
После чего был начат военный парад.
Ни об объявлении войны, ни о всеобщей мобилизации Путин не заявлял.
Данные о параде 09.05.2022
Согласно официальным данным, в пеших расчетах задействовано около 11 тысяч военнослужащих, состав механизированной колонны насчитывает 131 единицу техники (в 2021 году было 12 тысяч военнослужащих и свыше 190 единиц техники).
На Красной площади вновь показывают танки "Прорыв" и "Армата", ракетные комплексы "Искандер", комплексы ПВО С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо" и пусковые установки ракетных комплексов "Ярс".
В небо над Москвой подняты 77 самолетов и вертолетов (Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, Ка-52, Ми-26 и др.). Восемь истребителей пролетели в полетном порядке – Z, изобразив латинскую букву, ставшую символом войны России против Украины (в РФ эту войну, развязанную Москвой 24.02.2022, называют "военной спецоперацией").
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