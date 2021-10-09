Израильтянин, одетый в свитер с эмблемой ЦАХАЛа, подвергся нападению в Берлине

В пятницу, 8 октября, вечером, в восточном районе Берлина, 29-летний израильтянин, проживающий в Германии, стал жертвой антисемитского нападения.

Как сообщает АР, мужчина, одетый в свитер с эмблемой Армии обороны Израиля, шел по улице, когда-то кто-то обратился к нему с вопросом о его вере. Когда мужчина повернулся к спрашивавшему, тот распылил ему в лицо перечный газ из баллончика. По словам свидетелей происшествия, мужчина упал на землю; нападавший скрылся.

Криминальная полиция Берлина уже назвала происшествие антисемитским инцидентом. Начато расследование, ведется поиск подозреваемого.