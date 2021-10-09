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NEWSru.co.il :: В мире9 октября 2021 г., 19:18

В Вашингтоне состоится встреча министров иностранных дел США, Израиля и ОАЭ

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В Вашингтоне состоится встреча министров иностранных дел США, Израиля и ОАЭ

В ближайшую среду, 13 октября, в Вашингтоне состоятся трехсторонние переговоры между министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом, госсекретарем США Энтони Блинкиным и главой МИДа Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой ибн Заидом.

На переговорах будет обсуждаться сотрудничество между США, Израилем и ОАЭ, а также ситуация с Ираном.

Лапид также встретится с Блинкиным наедине.


Яир Лапид вылетит в Вашингтон в понедельник, 11 октября. В рамках визита глава израильского МИДа встретится с вице-президентом США Камалой Харрис и с советником по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

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