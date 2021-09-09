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NEWSru.co.il :: В мире9 сентября 2021 г., 10:09

Последний еврей Афганистана вывезен за границу

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Последний еврей Афганистана вывезен за границу

Сотрудники частной охранной компании, принадлежащей американскому предпринимателю израильского происхождения Моти Кахана, вывезли из Афганистана 62-летнего Звулона Симантова, который считался последним остававшимся в этой стране евреем.

Вместе с ним в неназванную соседнюю страну были вывезены 27 соседей, в основном женщин и детей. Финансирование операции взял на себя американский ультраортодоксальный деятель Моше Маргареттен. Предполагается, что Симантов будет жить в США.

Уезжать из Афганистана Звулон не хотел, объясняя это как тем, что он уже жил под властью талибов, так и необходимостью следить за последней оставшейся в Кабуле синагогой. Моти пришлось долго его уговаривать, говоря об опасности, исходящей от других радикальных группировок.


Ранее СМИ сообщали, что настоящая причина, по которой Симантов отказывается покидать Афганистан – нежелание давать развод его репатриировавшейся в Израиль жене. Кахана заявляет, что ему удалось решить и эту проблему – Звулон согласился подписать гет.

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// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2021
Последний еврей Афганистана не хочет уезжать из страны, чтобы не давать развод жене
 

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