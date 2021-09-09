Последний еврей Афганистана вывезен за границу

Сотрудники частной охранной компании, принадлежащей американскому предпринимателю израильского происхождения Моти Кахана, вывезли из Афганистана 62-летнего Звулона Симантова, который считался последним остававшимся в этой стране евреем.

Вместе с ним в неназванную соседнюю страну были вывезены 27 соседей, в основном женщин и детей. Финансирование операции взял на себя американский ультраортодоксальный деятель Моше Маргареттен. Предполагается, что Симантов будет жить в США.

Уезжать из Афганистана Звулон не хотел, объясняя это как тем, что он уже жил под властью талибов, так и необходимостью следить за последней оставшейся в Кабуле синагогой. Моти пришлось долго его уговаривать, говоря об опасности, исходящей от других радикальных группировок.

Ранее СМИ сообщали, что настоящая причина, по которой Симантов отказывается покидать Афганистан – нежелание давать развод его репатриировавшейся в Израиль жене. Кахана заявляет, что ему удалось решить и эту проблему – Звулон согласился подписать гет.