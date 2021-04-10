Publico: палестинский журналист, живущий в Испании, подвергся тайному допросу агентом "Мосада"

Испанское издание Publico рассказало о палестинском журналисте Муате Хамеде, последние годы вместе с женой и двумя детьми проживающем в городе Лемона (Страна басков). По словам Хамеда, в феврале этого года он подвергся тайному допросу агентом "Мосада". 10 апреля статья Publico была пересказана несколькими палестинскими СМИ, в том числе агентством Safa.

Муат Хамед утверждает, что сотрудники испанской Гражданской гвардии предоставили его в распоряжение агенту "Мосада", организовав нелегальный допрос. По словам палестинского журналиста, встрече с "израильтянином" предшествовала встреча с агентом Гражданской гвардии "Николасом", который предложил Хамеду "выпить кофе и поговорить".

Встреча проходила в одном из офисов Гражданской гвардии в Бильбао. Во время беседы Хамеду сообщили, что вопрос о предоставлении ему и его семье политического убежища в Испании все еще обсуждается. Следующая встреча была организована сотрудниками Гражданской гвардии уже в Мадриде. Там Муата Хамеда представили некоему мужчине, которого называли "Омар". По словам Хамеда, сначала ему сказали, что "Омар" работает на бельгийскую разведку, затем – что он палестинец. Однако Муат Хамед утверждает, что опознал в мужчине израильтянина по сильному акценту.

Муат Хамед подчеркивает, что "израильтянин" оказывал на него сильное давление, угрожая ему и его семье, сообщая подробности о передвижениях журналиста за последний год и обвиняя в причастности к финансированию исламистских группировок.

Издание Publico указывает, что обратилось за комментарием в израильское посольство в Испании, заявившее, что "ответом на этот запрос является отсутствие ответа".