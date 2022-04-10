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NEWSru.co.il :: В мире10 апреля 2022 г., 10:06

Президентские выборы во Франции: кандидаты оппозиции отмежевались от Путина

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Президентские выборы во Франции: кандидаты оппозиции отмежевались от Путина

10 апреля во Франции проходит первый тур президентских выборов. Нынешний президент Эммануэль Макрон рассчитывает стать первым главой государства после Жака Ширака, которому удалось добиться избрания на второй срок.

Вызов ему бросили 11 кандидатов, наиболее серьезными из которых являются трое: лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен, глава левой "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон и председатель консервативной "Реконкисты" Эрик Земмур, еврей по национальности.

Предполагалось, что основными вопросами на выборах станут отношение к общеевропейскому будущему и к иммигрантам, однако российское вторжение в Украину резко изменило повестку дня. Ле Пен и Земмур, ранее заявлявшие о теплых отношениях с российским президентом Владмиром Путиным, срочно изменили тон избирательной кампании.


Макрон практически не проводил предвыборных мероприятий, отказавшись и от телевизионных дебатов. Он уделял основное внимание попыткам преодоления украинского кризиса, однако на данный момент его посредническая миссия не увенчалась успехом.

Не забыты и экономические вопросы: рост цен на продовольствие и топливо, главной причиной которого стало российское вторжение в Украину, а также планы повышения пенсионного возраста. Президент рассчитывает, что на волеизъявление повлияет и пришедшийся на его каденцию экономический рост.

Согласно конституции, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре 50% голосов, состоится второй тур с участием двух лидирующих кандидатов. Согласно опросам, в него выходят Макрон и Ле Пен, а голосование состоится через две недели – 24 апреля.

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