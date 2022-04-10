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NEWSru.co.il :: В мире10 апреля 2022 г., 11:44

Умер автор шпионских бестселлеров Джек Хиггинс

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Умер автор шпионских бестселлеров Джек Хиггинс

На 93-м году жизни скончался писатель Генри Паттерсон, известный под псевдонимом Джек Хиггинс. Он умер на расположенном в Ла-Манше острове Джерси в окружении семьи.

Хиггинс – автор 84 художественных произведений, самое известное из которых – изданная в 1975 году книга "Орел приземлился", в которой описывается попытка выкрасть премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в годы Второй Мировой войны. Ее суммарный тираж составил около 50 миллионов экземпляров.

Бестселлерами становились и многие другие книги Хиггинса, принадлежащих к жанрам триллера и шпионского романа. Среди них "Отходная молитва", "Ангел смерти", "Орел улетел" и опубликованный в 2017 году "Полуночный колокол", ставший его последним произведением.


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