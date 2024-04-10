Суд ЕС снял санкции с Петра Авена и Михаила Фридмана

Европейский суд принял решение об отмене санкций, введенных Евросоюзом против предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана. Суд не признал убедительными причины, по которым они оказались в санкционных списках.

"Суд удовлетворяет просьбу Петра Авена и Михаила Фридмана и аннулирует для обоих как первоначальные акты, так и акты, сохраняющие списки ограничительных мер в период с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года", – говорится в вердикте.

Документ признает, что оба предпринимателя тесно связаны с российскими властями, однако подчеркивает, что они непричастны к действиям, подрывающим суверенитет и территориальную целостность Украины.

В решении отмечается, что обе стороны могут обжаловать вердикт.