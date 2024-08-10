Австралийский зоолог приговорен к 10 годам тюрьмы за истязание животных

Австралийский зоолог Адам Бриттон, завоевавший известность как эксперт мирового уровня по крокодилам, исследователь дикой природы и телеведущий, приговорен к 10 годам и пяти месяцам лишения свободы за жестокое обращение с животными (в том числе пытки, сексуальное насилие и убийства). ВВС.

53-летний Бриттон снимал свои преступные действия на видео, а затем выкладывал в сеть, пользуясь фейковыми аккаунтами. Зоолог был арестован в апреле 2022 года после обыска его доме в Дарвине. За 18 месяцев, предшествовавших его аресту, он подверг пыткам не менее 42 собак, убив 39 из них.

Родившийся в Западном Йоркшире в 1971 году, Бриттон, согласно судебным документам, с детства скрывал "садистский сексуальный интерес" к животным.

В суде он полностью признал свою вину.

Адам Бриттон изучал зоологию в университетах Лидса и Бристоля. Уехав в Австралию, Бриттон много лет занимался изучением крокодилов, завоевав в этой сфере междунродный авторитет. Он работал на BBC в качестве эксперта по крокодилам вместе с Дэвидом Аттенборо, телеведущим и натуралистом, а также сотрудничал National Geographic.

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