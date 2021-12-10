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NEWSru.co.il :: В мире10 декабря 2021 г., 05:41

В Мексике перевернулся трейлер с мигрантами, погибли около 50 человек

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В Мексике перевернулся трейлер с мигрантами, погибли около 50 человек

Вечером в четверг, 9 декабря, в мексиканском штате Чьяпас на крутом повороте перевернулся трейлер, перевозивший более 100 мигрантов из стран Латинской Америки. В результате автокатастрофы погибли не менее 53 человек, еще 54 получили травмы различной степени тяжести, сообщают мексиканские СМИ и агентство "Интерфакс".

Глава агентства гражданской защиты штата Чьяпас Луис Мануэль Гарсия в эфире телеканала Milenio отметил, что среди жертв катастрофы есть женщины и дети.


Латиноамериканский новостной портал Infobae пишет, что трейлер перевозил мигрантов из Центральной Америки, в основном граждан Гватемалы, которые направлялись в США.

По одной из версий, у трейлера отказали тормоза.

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