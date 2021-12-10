Россия требует от NАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины в альянс

Российская Федерация требует от NАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины в альянс. В частности, речь идет о решении саммита в Бухаресте от 2008 года. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

В ведомстве заявили, что NАТО якобы втягивает Украину в альянс и подталкивает Киев к "агрессивным шагам".

"Вместо того, чтобы одернуть своих украинских протеже, страны NАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам. Иначе нельзя интерпретировать участившиеся внеплановые учения США и их союзников в Черном море... Взят курс на втягивание Украины в NАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - сказано в заявлении. .