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    В мире

    Исследование: в статьи Wikipedia о Холокосте систематически вносятся поправки для создания позитивного образа поляков

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    Мемориал на территории бывшего концлагеря Треблинка в Польше
    AP Photo/Alik Keplicz

    Журнал исследований Холокоста (The Journal of Holocaust Research) опубликовал исследование Яна Грабовского и Ширы Кляйн, посвященное анализу материалов о Холокосте в англоязычной версии открытой энциклопедии Wikipedia. Также результаты исследования опубликовала газета "Гаарец".

    "Это исследование способствует изучению памяти о Холокосте, раскрывая цифровые механизмы, с помощью которых идеологическое рвение и предубеждения побеждают разум и историческую достоверность. В более широком смысле, мы открываем новые горизонты в области цифровых гуманитарных наук, моделируя углубленное изучение того, как редакторы Wikipedia договариваются и производят информацию для потребления остальным миром", – говорится в предисловии к исследованию.

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    Согласно исследователям, в последнее десятилетие группа редакторов Wikipedia систематически продвигала искаженную версию истории Холокоста во всем, что касается роли в нем польского общества.

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    По словам Грабовского и Кляйн, в статьях делается упор на нарративах, продвигаемых польскими националистами – преуменьшается польский антисемитизм, преувеличивается роль поляков в спасении евреев и вводятся намеки на то, что евреи сами были виноваты в том, что стали жертвами, поскольку сотрудничали с коммунистами с целью предать поляков. Также акцентируется внимание на теме сотрудничества евреев с нацистами.

    Выводы исследования основаны на изучении 25 общедоступных статей Wikipedia и 300 страниц обсуждений, объявлений и арбитражных разбирательств.

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    Стоит отметить, что это не первый скандал, связанный с обвинениями в адрес Польши касательно искажения истории Холокоста посредством статей в Wikipedia. Три года назад выяснилось, что в течение 15 лет в Wikipedia была выложена статья о якобы действовавшем в Варшаве лагере смерти для поляков, которого на самом деле никогда не существовало.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 7 Октября 2019
    "Гаарец" рассказал о главной фальшивке "Википедии": лагере уничтожения поляков
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